Caso Corona Codacons attacca Meta e Google | Due pesi e due misure agiscono solo se si finisce sui giornali

Da fanpage.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Codacons attacca duramente Meta e Google, accusandole di applicare due pesi e due misure nel gestire contenuti legati al caso Corona. L’associazione dei consumatori denuncia che le piattaforme agiscono solo quando le vicende vengono amplificate dai media e finiscono sui giornali. Secondo il Codacons, si tratta di un trattamento discriminatorio: le pagine vengono oscurate o rimosse solo se attirano l’attenzione pubblica, lasciando invariata la situazione in altri casi meno mediatici. La polemica si accende sulla trasparenza e coerenza delle grandi aziende tech.

L'associazione dei consumatori, in una nota ufficiale, definisce il caso Corona come un trattamento discriminatorio da parte delle grandi piattaforme tecnologiche: "Due pesi e due misure che fanno sospettare la possibilità che queste grandi piattaforme intervengano con attività di oscuramento e rimozione delle pagine solo quando le violazioni hanno risalto sui mass media e diventano casi di cronaca".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Corona Caso

Codacons “difende” Corona dopo la cancellazione dei profili social: “Due pesi due misure”

Fabrizio Corona si ritrova senza più i suoi profili social.

Pioggia d’oro sulla Fremantle: 71 milioni di Tax Credit, ma è scontro sui “due pesi e due misure” del Ministero

L’assegnazione di 71 milioni di Tax Credit alla Fremantle ha suscitato discussioni riguardo ai criteri di distribuzione dei fondi pubblici nel settore cinematografico.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Corona Caso

Argomenti discussi: Corona 'oscurato' da colossi del web, il Codacons attacca: Due pesi e due misure. La rabbia dell’avvocato: Sono tutti con Fabrizio; Codacons difende Corona dopo la cancellazione dei profili social: Due pesi due misure; Caso Signorini, la svolta: Fabrizio Corona bloccato dal giudice. 2mila euro per ogni futura violazione; Caso Fabrizio Corona, Rocco Siffredi interviene e spiazza tutti: Non ce la faccio, lo sfogo durissimo.

caso corona codacons attaccaCaso Corona, Codacons attacca Meta e Google: Due pesi e due misure, agiscono solo se si finisce sui giornaliL'associazione dei consumatori, in una nota ufficiale, definisce il caso Corona come un trattamento discriminatorio da parte delle grandi piattaforme tecnologiche ... fanpage.it

Codacons sostiene Corona e attacca i social per la sospensione.Oscuramento social e potere delle piattaformeL’oscuramento dei profili social di Fabrizio Corona da parte di Meta ha evidenziato il potere discrezio ... assodigitale.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.