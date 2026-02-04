Caso Corona Codacons attacca Meta e Google | Due pesi e due misure agiscono solo se si finisce sui giornali

Il Codacons attacca duramente Meta e Google, accusandole di applicare due pesi e due misure nel gestire contenuti legati al caso Corona. L’associazione dei consumatori denuncia che le piattaforme agiscono solo quando le vicende vengono amplificate dai media e finiscono sui giornali. Secondo il Codacons, si tratta di un trattamento discriminatorio: le pagine vengono oscurate o rimosse solo se attirano l’attenzione pubblica, lasciando invariata la situazione in altri casi meno mediatici. La polemica si accende sulla trasparenza e coerenza delle grandi aziende tech.

L'associazione dei consumatori, in una nota ufficiale, definisce il caso Corona come un trattamento discriminatorio da parte delle grandi piattaforme tecnologiche: "Due pesi e due misure che fanno sospettare la possibilità che queste grandi piattaforme intervengano con attività di oscuramento e rimozione delle pagine solo quando le violazioni hanno risalto sui mass media e diventano casi di cronaca".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Corona Caso

Fabrizio Corona si ritrova senza più i suoi profili social.

L’assegnazione di 71 milioni di Tax Credit alla Fremantle ha suscitato discussioni riguardo ai criteri di distribuzione dei fondi pubblici nel settore cinematografico.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Corona Caso

Argomenti discussi: Corona 'oscurato' da colossi del web, il Codacons attacca: Due pesi e due misure. La rabbia dell’avvocato: Sono tutti con Fabrizio; Codacons difende Corona dopo la cancellazione dei profili social: Due pesi due misure; Caso Signorini, la svolta: Fabrizio Corona bloccato dal giudice. 2mila euro per ogni futura violazione; Caso Fabrizio Corona, Rocco Siffredi interviene e spiazza tutti: Non ce la faccio, lo sfogo durissimo.

Caso Corona, Codacons attacca Meta e Google: Due pesi e due misure, agiscono solo se si finisce sui giornaliL'associazione dei consumatori, in una nota ufficiale, definisce il caso Corona come un trattamento discriminatorio da parte delle grandi piattaforme tecnologiche ... fanpage.it

Codacons sostiene Corona e attacca i social per la sospensione.Oscuramento social e potere delle piattaformeL’oscuramento dei profili social di Fabrizio Corona da parte di Meta ha evidenziato il potere discrezio ... assodigitale.it

Il caso Corona solleva una domanda scomoda: perché il web si muove con velocità chirurgica quando deve tutelare immagini aziendali o spegnere polemiche, ma diventa lento e burocratico quando si tratta di proteggere vite umane - facebook.com facebook

Mentre le piattaforme oscurano e i tribunali intervengono, Fabrizio Corona continua a crescere in visibilità. Un caso che parla di censura percepita, potere privato, giustizia preventiva e di un pubblico che trasforma ogni polemica in fenomeno virale x.com