Unione Utenti e Operatori del porto Luca Minardi confermato presidente

Giovedì i rappresentanti dell’Unione Utenti e Operatori del Porto di Ravenna si sono riuniti per rinnovare le cariche sociali. Durante l’assemblea, è stato confermato Luca Minardi come presidente dell’organizzazione. La riunione ha coinvolto i membri dell’associazione, che hanno discusso le elezioni delle nuove figure di vertice e definito il cambio di incarico.

Giovedì i rappresentanti dell’ Unione Utenti e Operatori del Porto di Ravenna, si sono riuniti per procedere al rinnovo delle cariche sociali. Per il biennio 20262028 sono stati chiamati a far parte del consiglio direttivo: Luca Minardi e Mauro Pepoli per la Sezione Porto di Confindustria Romagna, Annagiulia Randi e Marco Battaglia per l’Associazione Spedizionieri Internazionali - ARSI, Carlo Cordone e Franco Poggiali per l’Associazione Agenti Raccomandatari e Mediatori Marittimi – ASAMAR Emilia Romagna, Andrea Turchi e Paolo Giulianini - per l’Associazione Commercianti - ASCOM Ravenna. Il Consiglio Direttivo ha confermato, per il prossimo mandato, le seguenti cariche: Presidente - Luca Minardi (foto), Vice Presidente Carlo Cordone, Tesoriere Andrea Turchi, Past President - Riccardo Martini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Unione Utenti e Operatori del porto, Luca Minardi confermato presidente Articoli correlati Camera penale di Perugia, l'avvocato Luca Gentili confermato presidenteRestano consiglieri gli avvocati Francesco Falcinelli, Aldo Poggioni, Elena Ferrara, Gianfranco Virzo, Michele Morena e Alessandro Ricci. Panathlon. Nobile confermato presidente del clubLucio Nobile è stato confermato all’unanimità presidente del Panathlon club di Lucca per altri due anni. Una selezione di notizie su Unione Utenti Discussioni sull' argomento Unione Utenti e Operatori del porto, Luca Minardi confermato presidente; Chiuso fino al 21 aprile l'ufficio postale di Garessio; L'Unione sindacale attacca la BNS: Così il franco danneggia le imprese, serve una politica attiva; Le normative MiCA potrebbero lasciare meno società crypto ma più solide in Europa, afferma SwissBorg. Molti utenti social affermano che i cittadini polacchi vogliono lasciare l'Unione europea e che Varsavia è sul punto di lanciare l'allarme per farlo. Il premier Donald Tusk ha recentemente messo in guardia sulla possibilità di una "Polexit". Ma è davvero così #T facebook A Sedini il medico si assenta improvvisamente: utenti costretti a viaggiare x.com