Unione Utenti e Operatori del porto Luca Minardi confermato presidente
Giovedì i rappresentanti dell’Unione Utenti e Operatori del Porto di Ravenna si sono riuniti per rinnovare le cariche sociali. Durante l’assemblea, è stato confermato Luca Minardi come presidente dell’organizzazione. La riunione ha coinvolto i membri dell’associazione, che hanno discusso le elezioni delle nuove figure di vertice e definito il cambio di incarico.
Giovedì i rappresentanti dell’ Unione Utenti e Operatori del Porto di Ravenna, si sono riuniti per procedere al rinnovo delle cariche sociali. Per il biennio 20262028 sono stati chiamati a far parte del consiglio direttivo: Luca Minardi e Mauro Pepoli per la Sezione Porto di Confindustria Romagna, Annagiulia Randi e Marco Battaglia per l’Associazione Spedizionieri Internazionali - ARSI, Carlo Cordone e Franco Poggiali per l’Associazione Agenti Raccomandatari e Mediatori Marittimi – ASAMAR Emilia Romagna, Andrea Turchi e Paolo Giulianini - per l’Associazione Commercianti - ASCOM Ravenna. Il Consiglio Direttivo ha confermato, per il prossimo mandato, le seguenti cariche: Presidente - Luca Minardi (foto), Vice Presidente Carlo Cordone, Tesoriere Andrea Turchi, Past President - Riccardo Martini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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