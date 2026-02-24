Camera penale di Perugia l' avvocato Luca Gentili confermato presidente

Luca Gentili guida ancora la Camera penale di Perugia dopo la sua riconferma, motivata dalla soddisfazione degli iscritti per il suo lavoro. La scelta deriva dalla volontà di proseguire le iniziative avviate, come i corsi di formazione e il sostegno ai giovani avvocati. La sua leadership continua a rappresentare un punto di riferimento per gli iscritti. La decisione è stata annunciata durante l'ultima assemblea, che ha visto una partecipazione numerosa.

Restano consiglieri gli avvocati Francesco Falcinelli, Aldo Poggioni, Elena Ferrara, Gianfranco Virzo, Michele Morena e Alessandro Ricci. In consiglio entrano Laura Modena e Giovanni Libori La Camera penale di Perugia “Fabio Dean” ha confermato presidente anche per il prossimo biennio l’avvocato Luca Gentili. Confermati tutti i consiglieri uscenti tranne Alberto Catalano che aveva già svolto due mandati consecutivi e, quindi, non avrebbe potuto ripresentare la candidatura e Franco Libori. Entrano così due nuovi consiglieri: Laura Modena e Giovanni Libori. L’avvocato Luca Gentili ha espresso “grande soddisfazione per il lavoro svolto dal consiglio direttivo uscente che verrà senz’altro portato avanti anche dal nuovo consiglio in un momento storico cruciale che vede la camera penale di Perugia, ma tutte le camere penali italiane impegnate sul fronte del sì al prossimo referendum sulla riforma costituzionale della separazione delle carriere”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

