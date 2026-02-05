Lucio Nobile rimane presidente del Panathlon di Lucca. È stato confermato all’unanimità per altri due anni durante l’assemblea del club. La decisione è arrivata subito, senza dubbi, e lui ha accettato con entusiasmo. Ora si concentra sui progetti futuri e sulla crescita del gruppo.

Lucio Nobile è stato confermato all’unanimità presidente del Panathlon club di Lucca per altri due anni. Calciatore di ottimo livello, ha vestito le maglie di Juventus, Como, Lucchese, Siracusa, Campania Ponticelli e Sambenedettese. Con i rossoneri ha giocato dal 1975 al 1980, in serie "C", sfiorando la promozione in "B" nel 1977-’78 e collezionando 158 presenze e 6 gol. Ha, poi, continuato la carriera come professionista (anche allenatore) per altri 15 anni. Eletto nel 2024 presidente del Panathlon Club di Lucca, dopo essere stato vicepresidente vicario, Nobile l’altra sera, nell’ assemblea che poi lo ha rieletto, ha illustrato la sua relazione di fine mandato e le molte attività che il club sta portando avanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Panathlon. Nobile confermato presidente del club

Approfondimenti su Lucio Nobile

Mercoledì si è svolta l’assemblea del Panathlon Club Ferrara.

Con l’elezione di Antonella Attanasio, il Panathlon Club Agrigento rinnova il proprio vertice per il biennio 2026-2028.

