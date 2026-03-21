unifortunato al rampone scattano i play off

Domani iniziano i play off di Serie C e la UniFortunato Volley Benevento scende in campo per affrontare questa fase decisiva della stagione. La squadra si prepara con impegno per affrontare le partite che decideranno il suo cammino nel torneo. La fase si svolge al Rampone, dove i match si susseguono in un clima di attesa e concentrazione.

Tempo di lettura: 2 minuti È il momento decisivo della stagione. Domani prendono il via i play off di Serie C e la UniFortunato Volley Benevento è pronta a giocarsi le proprie possibilità nella fase che vale un’intera annata. L’esordio è in programma al Rampone, dove le giallorosse affronteranno il Cucc Volley di Meta di Sorrento, primo classificato nel proprio girone con 14 vittorie su 16 gare. Un avversario solido e continuo, che rappresenta subito un banco di prova importante per valutare il livello e le ambizioni dell’Accademia. Il girone play off si presenta particolarmente competitivo. A completarlo ci sono infatti Molinari Napoli e Pozzuoli, due formazioni già affrontate in regular season e ben conosciute dal gruppo beneventano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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