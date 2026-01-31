Questa sera l’UniFortunato Volley torna a giocare al Rampone di San Giuseppe Vesuviano. Dopo aver vinto fuori casa contro la Penisola Volley Sant’Agnello, i campani si preparano a una partita che non può essere sottovalutata. L’avversario è l’ultima della classe, ma l’allenatore ha già avvertito i suoi: bisogna restare concentrati e portare a casa i tre punti. La squadra vuole ripetere la buona prova dell’ultima trasferta, ma sa che sarà una gara difficile. La partita è uno step importante per mantenere il ritmo in

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la preziosa vittoria esterna sul campo della Penisola Volley Sant’Agnello, l’UniFortunato Volley Benevento torna davanti al proprio pubblico. Domani pomeriggio, alla Palestra Rampone, le giallorosse ospiteranno i Koala Mignon di S. Giuseppe Vesuviano nella gara valida per la tredicesima giornata di campionato. L’Accademia arriva all’appuntamento con il morale alto e con numeri che raccontano un percorso solido e costante: 8 vittorie e 3 sconfitte, sempre stabilmente nei piani alti della classifica e con la sensazione di una squadra che, giornata dopo giornata, ha trovato identità, equilibrio e consapevolezza dei propri mezzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - UniFortunato Volley ospita al Rampone S. Giuseppe Vesuviano: partita da non sottovalutare contro l’ultima della classe

Approfondimenti su UniFortunato Volley

Domani, l’UniFortunato Volley Benevento affronta al Rampone la squadra di Pozzuoli, seconda in classifica.

La UniFortunato Volley Benevento è stata sconfitta al tie-break dalla Pallavolo Pozzuoli nel match disputato al Rampone.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su UniFortunato Volley

Argomenti discussi: Serie C, l’UniFortunato ospita a Benevento il San Giuseppe Vesuviano; UniFortunato Volley corsara a Sant’Agnello; La YOLO+ ospita Bari nel posticipo della terza di ritorno Mercoledì alle 19 scontro salvezza per le sannite; La Miwa ospita Cagliari in un match importante per i playoff Palla a due sabato alle ore 18 al PalaMiwa.

UniFortunato Volley corsara a Sant’AgnelloVittoria pesantissima in chiave classifica per l’UniFortunato Volley Benevento che espugna il campo della Penisola Volley Sant’Agnello con un netto 3-0 (25-16, 25-23, 25-23) al termine di una gara ... sanniosport.it

L’UniFortunato Volley Benevento ospita PozzuoliDopo il brillante avvio del girone di ritorno, l’UniFortunato Volley Benevento è attesa domani da uno degli appuntamenti più importanti di questo momento della stagione. Con fischio d’inizio alle ore ... tvsette.net

Vittoria pesantissima in chiave classifica per l’UniFortunato Volley Benevento - facebook.com facebook