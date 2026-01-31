UniFortunato Volley ospita al Rampone S Giuseppe Vesuviano | partita da non sottovalutare contro l’ultima della classe
Questa sera l’UniFortunato Volley torna a giocare al Rampone di San Giuseppe Vesuviano. Dopo aver vinto fuori casa contro la Penisola Volley Sant’Agnello, i campani si preparano a una partita che non può essere sottovalutata. L’avversario è l’ultima della classe, ma l’allenatore ha già avvertito i suoi: bisogna restare concentrati e portare a casa i tre punti. La squadra vuole ripetere la buona prova dell’ultima trasferta, ma sa che sarà una gara difficile. La partita è uno step importante per mantenere il ritmo in
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la preziosa vittoria esterna sul campo della Penisola Volley Sant’Agnello, l’UniFortunato Volley Benevento torna davanti al proprio pubblico. Domani pomeriggio, alla Palestra Rampone, le giallorosse ospiteranno i Koala Mignon di S. Giuseppe Vesuviano nella gara valida per la tredicesima giornata di campionato. L’Accademia arriva all’appuntamento con il morale alto e con numeri che raccontano un percorso solido e costante: 8 vittorie e 3 sconfitte, sempre stabilmente nei piani alti della classifica e con la sensazione di una squadra che, giornata dopo giornata, ha trovato identità, equilibrio e consapevolezza dei propri mezzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su UniFortunato Volley
L’UniFortunato Volley Benevento ospita Pozzuoli: domani big match al Rampone contro la seconda in classifica
Domani, l’UniFortunato Volley Benevento affronta al Rampone la squadra di Pozzuoli, seconda in classifica.
UniFortunato Volley superata al tie break da Pozzuoli
La UniFortunato Volley Benevento è stata sconfitta al tie-break dalla Pallavolo Pozzuoli nel match disputato al Rampone.
Ultime notizie su UniFortunato Volley
Argomenti discussi: Serie C, l’UniFortunato ospita a Benevento il San Giuseppe Vesuviano; UniFortunato Volley corsara a Sant’Agnello; La YOLO+ ospita Bari nel posticipo della terza di ritorno Mercoledì alle 19 scontro salvezza per le sannite; La Miwa ospita Cagliari in un match importante per i playoff Palla a due sabato alle ore 18 al PalaMiwa.
UniFortunato Volley corsara a Sant’AgnelloVittoria pesantissima in chiave classifica per l’UniFortunato Volley Benevento che espugna il campo della Penisola Volley Sant’Agnello con un netto 3-0 (25-16, 25-23, 25-23) al termine di una gara ... sanniosport.it
L’UniFortunato Volley Benevento ospita PozzuoliDopo il brillante avvio del girone di ritorno, l’UniFortunato Volley Benevento è attesa domani da uno degli appuntamenti più importanti di questo momento della stagione. Con fischio d’inizio alle ore ... tvsette.net
Vittoria pesantissima in chiave classifica per l’UniFortunato Volley Benevento - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.