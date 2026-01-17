L’UniFortunato Volley Benevento ospita Pozzuoli | domani big match al Rampone contro la seconda in classifica

Domani, l’UniFortunato Volley Benevento affronta al Rampone la squadra di Pozzuoli, seconda in classifica. Dopo un positivo inizio di girone di ritorno, questa partita rappresenta un’occasione importante per confermare il proprio stato di forma e proseguire nel percorso di crescita. La sfida si preannuncia equilibrata e di grande livello, offrendo agli appassionati un momento di interesse e attenzione per il volley locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il brillante avvio del girone di ritorno, l'UniFortunato Volley Benevento è attesa domani da uno degli appuntamenti più importanti di questo momento della stagione. Con fischio d'inizio alle ore 18.00, alla Palestra Rampone andrà in scena la sfida tra le giallorosse e la Pallavolo Pozzuoli, match di alta classifica valido per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C. Le due formazioni, infatti, arrivano all'incontro separate da un solo punto in classifica, con Pozzuoli seconda e l'Accademia immediatamente alle spalle. Entrambe hanno finora fatto registrare 7 vittorie e 2 sconfitte, confermandosi come protagoniste di questo torneo e principali inseguitrici della capolista Molinari Napoli.

