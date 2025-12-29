Milan Bartesaghi spegne 20 candeline | gli auguri del club rossonero!
Il Milan celebra oggi il compleanno di Davide Bartesaghi, che compie 20 anni. Un traguardo importante per il giovane calciatore, che riceve gli auguri ufficiali del club rossonero. La giornata rappresenta un’occasione per riconoscere il suo percorso e il suo contributo alla squadra, con l’augurio di proseguire con crescita e successi.
Giornata speciale per un giovanissimo del Milan: quest'oggi, lunedì 29 dicembre, Davide Bartesaghi compie 20 anni: gli auguri social del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Da sognatore a titolarissimo nel Milan: i primi 20 anni di Davide Bartesaghi - Quante volte il 29 dicembre, spegnendo le candeline, Davide Bartesaghi avrà chiuso gli occhi esprimendo il desiderio di giocare da titolare a San Siro con la maglia del Milan? milannews.it
Davide Bartesaghi: da promessa del vivaio a titolare nel Milan a soli 20 anni - Vent'anni per Bartesaghi, terzino del Milan e pilastro dell'Under 21: da promessa a realtà rossonera nel calcio che conta. it.blastingnews.com
Tanti auguri a Davide Bartesaghi che oggi compie 20 anni - Oggi, 29 dicembre, è il compleanno di Davide Bartesaghi, giovane esterno sinistro cresciuto nel settore giovanile rossonero e ora titolare a sinistra nel Milan di Max Allegri che spegne ... milannews.it
Giù le mani da #Bartesaghi: il #Milan deve tenerselo stretto per evitare due gravi errori #SempreMilan #SerieA x.com
