Una donna conosciuta in città, con un passato come assessore alla cultura e presidente della commissione scuola, lavora come dipendente di banca e svolge anche il ruolo di catechista. La sua figura è molto presente nel tessuto sociale locale, dove si confronta con diverse realtà e ruoli pubblici. La sua attività quotidiana la vede coinvolta in vari ambiti della vita cittadina, mantenendo un legame stretto con la comunità.

Daniela Masci - dipendente di banca, catechista, ex assessore alla cultura e già presidente della commissione scuola comunale - è una figura molto conosciuta nella cittadina etrusca. I suoi figli hanno frequentato sino a non molto tempo fa l’Icc Graziano da Chiusi. Cosa pensa di questa diffida dell’ Unione atei agnostici razionalisti (Uaar) che ha bloccato le benedizioni pasquali? "Sono dispiaciuta, profondamente. In tanti anni a Chiusi non era mai successo. Le benedizioni pasquali a scuola sono sempre state un momento semplice, sereno, parte della tradizione senza che nessuno si offendesse. È la prima volta che qualcuno fa polemica". Come catechista dei ragazzi di seconda media - una delle classi coinvolte - ha percepito il malumore? "Sì, tantissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Una minoranza rumorosa ha penalizzato i ragazzi"

Articoli correlati

Si è spento don Mario Bertini: "La sua, una grinta non rumorosa"La diocesi di Ravenna-Cervia è in lutto per la scomparsa di don Mario Bertini, sacerdote che ha dedicato l’intera vita al ministero con competenza,...

Trump ad una giornalista di ABC News: Sei rumorosa, ABC fake news, una delle peggiori testate(Agenzia Vista) Washington 30 gennaio 2026 “Perché stai facendo questo? Con chi sei? – Sono con ABC News.

Aggiornamenti e notizie su minoranza rumorosa

Discussioni sull' argomento Una minoranza rumorosa ha penalizzato i ragazzi; L’ex Nomadi Danilo Sacco in concerto a Villastrada di Dosolo tra hit e nuovi successi; Iran: guerra, propaganda e fratture interne; Coronavirus. Estetiste a domicilio nonostante i divieti: 15 segnalazioni alla Finanza.

Test di Medicina, flash mob di Cambiare Rotta. La ministra Bernini: «Una minoranza rumorosa non disturberà chi si è preparato seriamente»Minacciano di bloccare i test in programma giovedì 20 all'hotel Ergife a Roma gli studenti di Cambiare Rotta. Contro il semestre aperto o filtro hanno organizzato prima una conferenza stampa e poi un ... roma.corriere.it

Scontro aperto tra una minoranza rumorosa che non accetta Tma e la maggioranza dei dipendenti facebook