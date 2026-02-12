La diocesi di Ravenna-Cervia piange don Mario Bertini, morto a 75 anni. Sacerdote molto amato, aveva dedicato tutta la vita a servire la Chiesa con umiltà e passione. La notizia ha colpito molti, che ricordano la sua presenza discreta e la determinazione che metteva in ogni gesto. Domani i funerali si terranno nella chiesa di Sant’Antonio a Ravenna.

La diocesi di Ravenna-Cervia è in lutto per la scomparsa di don Mario Bertini, sacerdote che ha dedicato l’intera vita al ministero con competenza, riservatezza e profonda dedizione alla Chiesa. Aveva da poco compiuto 83 anni. Nato nel 1933 a Sant’Agata sul Santerno, si forma in seminario a Imola, dove viene ordinato e inizia il proprio servizio sacerdotale. Il forte legame con la famiglia lo porta a seguirla quando si trasferisce a Ponte Nuovo. Nel 1985 — come ricorda il settimanale cattolico Risveglio Duemila — viene incardinato nella Chiesa ravennate: è parroco prima a Ponte Nuovo e poi a Fornace Zarattini, comunità nelle quali lascia il ricordo di una presenza discreta, costante e affidabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si è spento don Mario Bertini: "La sua, una grinta non rumorosa"

È scomparso l'ex preside Berta, figura di riferimento per il liceo Caniana.

