Roma omicidio dopo una lite tra stranieri in zona Cornelia | due i fermati

Un uomo straniero è stato ucciso durante una lite tra cittadini stranieri vicino al supermercato Pewex in Circonvallazione Cornelia, a Roma. La discussione tra i presenti è degenerata in violenza, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Due persone sono state fermate sul posto, mentre le indagini per chiarire la dinamica continuano. La polizia ha sequestrato alcuni oggetti trovati sul luogo per analisi. La scena rimane sotto stretta sorveglianza delle autorità.

© Lapresse.it - Roma, omicidio dopo una lite tra stranieri in zona Cornelia: due i fermati

Omicidio nei pressi del supermercato Pewex in Circonvallazione Cornelia, a Roma. Secondo le prime informazioni, un uomo straniero sarebbe stato ucciso da un gruppo di altri cittadini stranieri. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini tuttora in corso. L’uomo è morto in seguito a una ferita da arma da taglio. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Roma San Pietro. La posizione di due persone è al vaglio dei Carabinieri nell’ambito delle indagini sull’omicidio avvenuto questa mattina in piazza San Giovanni Battista della Salle a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it Precipita dall’ottavo piano dopo una lite e muore, fermati 2 uomini a Pioltello: si indaga per omicidioDue uomini sono stati arrestati a Pioltello, vicino Milano, nel pomeriggio di oggi. Roma: controlli in zona Cornelia, un arresto, sanzionati i gestori di due minimarketI carabinieri hanno fatto un blitz nella zona di Cornelia, nel quartiere Aurelio di Roma. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roma: dopo le indagini su un tentato omicidio, in manette una baby gang; Roma, 16enne quasi ucciso per un debito di droga: 6 arresti. 4 sono minorenni; Sparatoria a Rogoredo, il poliziotto avrebbe mentito: la chiamata ai soccorsi partita 20 minuti dopo; Tentato omicidio Roma, 4 minori in cella. Roma: dopo le indagini su un tentato omicidio, in manette una baby gang(LaPresse) Con l’esecuzione di sei custodie cautelari, si è chiusa sabato 21 febbraio la prima fase di un'indagine condotta dalla polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura presso il Tribu ... msn.com L’ultras della Lazio ucciso dall’amico dopo una lite: il cane gli aveva fatto pipì sulla scarpaUna lite scoppiata in mattinata per la pipì di cane finita su una scarpa si è conclusa con l'omicidio dell'ultras 52enne della Lazio Giovanni Bernabucci ... fanpage.it Tentato omicidio a Roma, fermate sei persone: quattro sono minorenni - facebook.com facebook Antifa francesi accusati di omicidio di Quentin ospiti d’onore a Roma di Avs. Raphael Arnalult premiato con una targa dal comune di Roma da Amedeo Ciaccheri, presidente VIII municipio, che non esclude di essere in foto con Jacques Elie Favrot, denunciat x.com