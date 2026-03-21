Una gondola con gigantografia di Navalny la nostra flotilla

Il 9 maggio a Venezia, durante l’apertura del Padiglione russo alla Biennale, è prevista un’operazione di comunicazione: una gondola Uber verrà affittata e dotata di una gigantografia di Navalny, considerato un oppositore in contrasto con il governo russo. La gondola sarà visibile lungo i canali della città, attirando l’attenzione dei passanti. L’evento si svolgerà nello stesso giorno di questa apertura culturale.

Al direttore - Solo per comunicare ai lettori del Foglio che il 9 maggio, a Venezia, lo stesso giorno dell’apertura del Padiglione russo alla Biennale, avremmo intenzione di affittare una gondola Uber con a bordo, in bella evidenza, una gigantografia di Navalny, assassinato dagli scherani di Putin. Chi volesse unirsi a questa modesta testimonianza a favore della libertà d’espressione e della libertà della cultura e dell’arte censurate darebbe più forza alla nostra piccola e pacifica flotilla. Cari saluti. Giuliano Ferrara Pierluigi Battista Vengo anche io! Al direttore - In politica può accadere anche questo: “Un tale, accortosi che i cretini erano la maggioranza, pensò di fondare il Partito dei cretini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Una gondola con gigantografia di Navalny, la nostra flotilla Articoli correlati Navalny avvelenato da Mosca con la tossina di una rana: arriva l’accusa di 5 Paesi UeA esattamente due anni dalla morte di Alexei Navalny, l’oppositore politico russo morto in un campo di prigionia in Russia, arriva una svolta... L?arte napoletana a Parigi: una gigantografia di Maradona a due passi dalla Torre EiffelDa qualche giorno, in una piccola e colorata via di Parigi, a pochi passi dall’iconica Torre Eiffel, c’è qualcosa che lega la capitale francese a... Aggiornamenti e notizie su Una gondola con gigantografia di... Una gondola con gigantografia di Navalny, la nostra flotillaAl direttore - Solo per comunicare ai lettori del Foglio che il 9 maggio, a Venezia, lo stesso giorno dell’apertura del Padiglione russo alla Biennale, avremmo intenzione di affittare una gondola Uber ... ilfoglio.it La fiaccolata per Navalny macchiata dai cori contro la LegaRoma ricorda Alexei Navalny. Una gigantografia con la foto dell'oppositore russo portato alla morte dal regime di Putin ha fatto da sfondo alla fiaccolata bipartisa indetta da Carlo Calenda. Un ... ilgiornale.it