Navalny avvelenato da Mosca con la tossina di una rana | arriva l’accusa di 5 Paesi Ue

Cinque paesi dell’Unione Europea accusano Mosca di aver avvelenato Alexei Navalny con una tossina proveniente da rane freccia ecuadoriane. La sostanza, considerata una vera e propria arma chimica, avrebbe causato il grave malore dell’oppositore russo. Le nazioni europee sostengono che questa neurotossina sia stata usata deliberatamente per mettere fuori gioco Navalny. Secondo fonti vicine alle indagini, la sostanza sarebbe stata somministrata durante un viaggio in Russia, portando a conseguenze molto serie.