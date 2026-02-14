Navalny avvelenato da Mosca con la tossina di una rana | arriva l’accusa di 5 Paesi Ue
Cinque paesi dell’Unione Europea accusano Mosca di aver avvelenato Alexei Navalny con una tossina proveniente da rane freccia ecuadoriane. La sostanza, considerata una vera e propria arma chimica, avrebbe causato il grave malore dell’oppositore russo. Le nazioni europee sostengono che questa neurotossina sia stata usata deliberatamente per mettere fuori gioco Navalny. Secondo fonti vicine alle indagini, la sostanza sarebbe stata somministrata durante un viaggio in Russia, portando a conseguenze molto serie.
A esattamente due anni dalla morte di Alexei Navalny, l’oppositore politico russo morto in un campo di prigionia in Russia, arriva una svolta fondamentale nelle indagini sulla sua morte. Una nota congiunta di cinque Nazioni – Germania, Francia, Gran Bretagna, Svezia e Paesi Bassi – ha riferito che l’uomo sarebbe stato assassinato dallo Stato russo con una “rara tossina“. Un’accusa gravissima che confermerebbe quanto sin dall’inizio sostenuto da Yulia Navalnaya, moglie del dissidente russo. “Sappiamo che lo Stato russo ha usato questa tossina letale per colpire Navalny, temendo la sua opposizione“, ha dichiarato il Ministero degli Esteri britannico, che ha confermato come Londra abbia segnalato Mosca all’organismo mondiale di controllo sulle armi chimiche. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
