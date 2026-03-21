Thyra Hilden ha applicato un’etichetta sulla banana che indica il suo valore come il 10% di quella di un uomo. Il gesto mira a evidenziare la disparità di valore tra i generi nel mercato, utilizzando un frutto comune come simbolo. La banana, che si deteriora in breve tempo, rappresenta una questione di valore e percezione sociale, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

C’è qualcosa di ferocemente preciso nel gesto di Thyra Hilden. Non il frutto in sé — una banana come tante, destinata a marcire nel giro di giorni — ma il numero che le ha attaccato addosso come un’etichetta chirurgica: 12.869 dollari. Non un centesimo di più, non uno di meno. Esattamente il dieci per cento di ciò che vale, agli occhi del mercato dell’arte globale, la banana di un uomo. L’opera si chiama Equal Satire e ha fatto la sua comparsa nell’agosto del 2025 all’Enter Art Fair di Copenaghen, la più grande fiera d’arte internazionale della Scandinavia. Si tratta di una banana tagliata nel senso della lunghezza, aperta a evocare una... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Una banana dimezzata vale il 10% di quella di un uomo: l’arte che denuncia il gender gap del mercato

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