Cala la disoccupazione e si riduce il gender gap | Sotto il 10% per la prima volta

Nel 2025, il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia mostra segnali di miglioramento: la disoccupazione si riduce sotto il 10% per la prima volta e cresce il numero di contratti a tempo indeterminato, soprattutto tra giovani e donne. Nei primi undici mesi dell’anno si registra una diminuzione rispetto al 2024, indicando un trend positivo e una maggiore inclusione nel mondo del lavoro.

