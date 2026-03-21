un voto contro il delirio di onnipotenza di certe toghe

Un gruppo di oppositori alla riforma sostiene che non si debba analizzare solo il contenuto del testo, ma anche il contesto politico in cui è stato proposto. Alcuni commentatori definiscono questa posizione come un rifiuto del delirio di onnipotenza di certe toghe. La discussione si concentra sulla distinzione tra il testo e le motivazioni politiche che lo circondano.

Dicono certi cantori del No che bisogna considerare non il «testo» della riforma ma il «contesto» politico. E sbagliano, perché lunedì, a urne chiuse, il governo Meloni ci sarà lo stesso (in salute maggiore o minore, questo lo vedremo): e allora tanto varrebbe, per ciascuno, attenersi al «testo», cioè al contenuto effettivo del cambiamento proposto. Chi è favorevole allo status quo ha validi motivi per votare No. Ma tutti coloro che, a mio avviso saggiamente, credono che la giustizia italiana abbia bisogno di una scossa faranno bene a votare Sì. Ciò detto, prendiamo a prestito l'argomento legato al «contesto». Ecco, perfino in quest'ottica, cioè considerando gli effetti complessivi del voto, la cosa più saggia da fare è spingere per il Sì. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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