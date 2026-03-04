mantovano smonta il no nuovo csm per sanzionare la sciatteria di certe toghe

Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha partecipato al convegno “Un Sì per più Giustizia e più Libertà” per commentare il progetto di un nuovo Csm. Durante l’intervento, ha criticato l’idea di creare un organismo volto a sanzionare la scarsa cura di alcuni magistrati, esprimendo chiaramente il suo punto di vista senza giri di parole.

«Il nuovo Csm per sanzionare la sciatteria di certi magistrati». Non utilizza giri di parole Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, intervenendo al convegno “Un Sì per più Giustizia e più Libertà”. Nella sala refettorio del Pio Sodalizio dei Piceni, nella capitale, l’esponente del governo smentisce, punto per punto, le ragioni del No e spiega, al contrario, perché sia auspicabile il cambiamento voluto dal ministro Nordio. La tanto discussa separazione delle carriere, a suo parere, non è altro che il «completamento di un percorso», indispensabile a tutelare quella «percezione di imparzialità del giudice», che non dovrebbe, per alcuna ragione al mondo, essere messa in discussione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

