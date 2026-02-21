Si risveglia la galassia anarchica Sotto le carceri con antagonisti e pro Pal per la liberazione del compagno Hannoun

La galassia anarchica si risveglia con azioni contro le carceri, chiedendo la liberazione del “compagno Hannoun”. La causa di queste proteste deriva dalla detenzione di un attivista coinvolto in recenti scontri. Gruppi di antagonisti e militanti pro Pal organizzano manifestazioni e blocchi stradali nelle vicinanze delle strutture penitenziarie. Centri sociali e gruppi antagonisti rafforzano la loro presenza nelle zone interessate, creando tensione nelle strade della città.

Non bastavano la guerriglia urbana firmata dai centri sociali e le violenze antagoniste sotto la sigla pro Pal. In queste ore di appelli urlati alla rivolta sociale e all'eversione si risveglia la rete anarchica allevata da Alfredo Cospito, condannato a 23 anni attualmente al 41 bis nel carcere di Opera. L'ultima crociata al grido "La Resistenza non si arresta" della variegata rete che va dai collettivi di estrema sinistra alla galassia anarchica è per la liberazione dei detenuti palestinesi. "Eroi", vittime del governo islamofobico neanche a dirlo, finiti in carcere nell'ambito dell'inchiesta sui finanziamenti dall'Italia a Hamas o nelle varie operazioni contro terrorismo e radicalismo di stampo islamista.