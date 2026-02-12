Scontri davanti al Parlamento | ci sono feriti tra le forze dell’ordine È caos

Nuovi scontri davanti al Parlamento di Roma hanno provocato feriti tra le forze dell’ordine. La protesta, legata alla discussione sulla riforma del lavoro in Senato, è degenerata in violenza. La zona si è trasformata in un campo di battaglia, con polizia e manifestanti che si sono affrontati con calci e fendenti. La polizia ha usato spray urticante per disperdere la folla, ma il caos continua. Non si conosce ancora il numero esatto dei feriti, mentre le autorità cercano di ripristinare l’ordine.

Nuovi disordini nella capitale, dove l’area davanti al Parlamento è stata interessata da violenti scontri durante una manifestazione legata al dibattito in Senato sulla riforma del lavoro. Secondo le autorità cittadine, il bilancio provvisorio è di almeno 37 arresti. Le stesse fonti riferiscono che negli scontri sono rimasti feriti “almeno quattro agenti delle forze di sicurezza rimasti feriti”. Scontri davanti al Congresso: cosa è successo. La mobilitazione, promossa da sindacati e organizzazioni sociali, si è svolta mentre all’interno del Congresso proseguiva l’esame del provvedimento, considerato parte centrale del programma economico del governo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Scontri davanti al Parlamento: ci sono feriti tra le forze dell’ordine. È caos Approfondimenti su Parlamento Capitale Scontri davanti al Parlamento: ci sono feriti tra le forze dell’ordine e oltre 30 arresti Una giornata di tensione davanti al Parlamento si è conclusa con oltre 30 arresti e alcuni feriti tra le forze dell’ordine. Argentina, scontri davanti al Parlamento: 37 arresti. Quattro feriti tra le forze dell’ordine Buenos Aires è tornata nel caos. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Parlamento Capitale Argomenti discussi: Argentina, scontri davanti al Parlamento; Argentina: scontri davanti al Parlamento, 37 arresti; Argentina: scontri davanti al Parlamento, 37 arresti; Argentina: scontri davanti al Parlamento, 37 arresti. Argentina: scontri davanti al Parlamento per la riforma del lavoroÈ di almeno 37 il bilancio dei manifestanti arrestati durante i violenti scontri scoppiati davanti al Parlamento argentino, mentre il Senato discute la riforma del lavoro promossa dal governo ... interris.it Argentina, scontri davanti al Parlamento: 37 arresti. Quattro feriti tra le forze dell’ordineBuenos Aires è diventata il teatro di un conflitto urbano senza esclusione di colpi, mentre il cuore pulsante del potere legislativo argentino si trova sotto ... thesocialpost.it La Sicilia. . Tensione in Albania. Durante una protesta contro il premier Edi Rama, lanci di molotov e scontri con la polizia davanti al palazzo del governo. Segnalati feriti tra gli agenti – alcuni ustionati – e tra i manifestanti. Oltre una decina i fermati Video da X - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.