Oggi si terrà una messa nella chiesa San Nicola di Bari a Casal di Principe, dove il vescovo di Aversa leggerà un’omelia. La cerimonia riguarda la beatificazione di Don Diana, il parroco considerato un martire della fede e noto per il suo impegno contro la camorra. L’evento attira l’attenzione di molti, in attesa di scoprire i dettagli ufficiali sulla sua beatificazione.

C’è attesa per l’omelia che oggi, dall’altare della chiesa San Nicola di Bari a Casal di Principe, pronuncerà il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo. Ieri, la notizia dell’avvio dell’iter per la beatificazione di don Giuseppe Diana ha lasciato molti con il fiato sospeso. Don Diana fu ucciso il 19 marzo del 1994 mentre si apprestava a celebrare la Santa Messa. L’omicidio fu uno schiaffo sul volto di un’intera comunità che mai avrebbe pensato che i camorristi sarebbero arrivati fino al punto di sparare in chiesa un sacerdote in abito talare. Da allora sono trascorsi 32 anni e tante volte in passato, si era invocata la sua beatificazione ma senza mai giungere al risultato sperato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Don Diana, sarà beato il parroco anticamorra: «Un martire della fede»

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