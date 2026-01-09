Pichetto Fratin vuol fare dell’Italia l’hub europeo del metano | il governo prova una vera avversione per le rinnovabili
Il ministro Pichetto Fratin punta a trasformare l’Italia in un hub europeo del metano, evidenziando una preferenza per fonti fossili rispetto alle energie rinnovabili. Questa strategia si inserisce in un contesto di scelte politiche che sembrano privilegiare approcci conservatori, con conseguenze a lungo termine per la transizione energetica e per il nostro ambiente. La situazione attuale riflette le difficoltà nell’affrontare le sfide energetiche e climatiche del paese.
Della fase attuale ricorderemo non solo le intemerate di Trump, ma anche la linea di galleggiamento con cui il governo Meloni sta affrontando le emergenze in corso, con arretramenti e rimandi che costeranno cari a questa e alle prossime generazioni. Qui voglio prendere in considerazione il profondo arretramento in corso sui temi della transizione energetica, che avviene in una specie di zona franca a cui l’opinione pubblica presta scarsa attenzione. Proprio a cavallo del cambio d’anno, mentre gli Stati Uniti provano a prendere possesso delle riserve di gas e petrolio del mondo, il ministro Pichetto Fratin sul Messaggero del 5 gennaio avanza la richiesta di fare dell’Italia l’hub europeo del metano, mentre propone il mantenimento in riserva attiva delle centrali a carbone di Civitavecchia e Brindisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
