Urbino annuncia la realizzazione di un film dedicato a Paolo Volponi e al suo libro

Urbino omaggerà Paolo Volponi con un film. Titolo, soggetto e tempi sono già definiti: per scoprire nei dettagli la produzione e dare il proprio contributo alla pellicola, sarà organizzato un incontro pubblico, fissato per giovedì 26 alle ore 17,15 alla sala Acli (piazza Rinascimento 7). Ma intanto alcune anticipazioni ci sono già: "Il film sarà un mediometraggio ed è ispirato a una parte del suo romanzo La strada per Roma – spiega Andrea Laquidara, ideatore e regista del film – ma riadattato ai giorni nostri, quindi ambientato nel presente. Non solo il suo celebre romanzo, però: alcuni passaggi trarranno ispirazione da alcuni componimenti poetici scritti sempre da Volponi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un film per omaggiare Volponi e il suo “La strada per Roma“

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