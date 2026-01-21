tom ford gira a roma e caserta cry to heaven il suo primo film in dieci anni

Tom Ford torna alla regia con il suo primo film in dieci anni, intitolato Cry To Heaven, ambientato tra Roma e Caserta. L'evento attirerà numerose celebrità italiane e internazionali, segnando un importante ritorno nel mondo del cinema per lo stilista, che ha scelto di dedicarsi nuovamente alla regia dopo aver lasciato temporaneamente la moda.

Una pioggia di star in arrivo in Italia per il ritorno dietro la macchina da presa dello stilista, che ha deciso di accantonare la moda per concentrarsi sul cinema. Hanno preso il via lunedì 19 gennaio a Roma le riprese di Cry To Heaven, primo film di Tom Ford in 10 anni che porteranno sui set della Capitale e di Caserta una pioggia di star compresa la cantante Adele, che lo stilista ha voluto nella sua nuova produzione. Tratto dal romanzo di Anne Rice Un grido fino al cielo, il film prevede 9 settimane totali di riprese previste a Roma e una settimana a Caserta, secondo Italyformovies.it. 180 i professionisti della troupe coinvolti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

