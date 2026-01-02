Il vicesindaco Giulia Volponi in udienza da Papa Leone XIV

Il vicesindaco di Urbino, Giulia Volponi, ha partecipato per la prima volta a un’udienza privata con Papa Leone XIV. L’incontro, riservato ai rappresentanti dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani, ha rappresentato un momento di confronto istituzionale e di rappresentanza per il comune di Urbino. Un’occasione significativa per rafforzare i rapporti tra le istituzioni locali e la Chiesa.

Per la prima volta, Urbino è stata invitata all’udienza che il papa ha riservato ai membri dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. A Roma, nella Sala Clementina, di fronte a Leone XIV la città è stata rappresentata dal vicesindaco Giulia Volponi: insieme a lei c’erano i vertici dell’Anci e i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia. "È stato un grande onore partecipare – dice Volponi –. Il pontefice ci ha invitato ancora una volta a riflettere sul valore profondo dell’amministrare: non solo gestione amministrativa, ma attenzione concreta alle persone, soprattutto a chi vive situazioni di fragilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il vicesindaco Giulia Volponi in udienza da Papa Leone XIV Leggi anche: Il liceo "Durano" in udienza da papa Leone XIV: ha rappresentato la Puglia Leggi anche: Gli studenti dell'Alberghiero in udienza privata da Papa Leone XIV La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il vicesindaco Giulia Volponi in udienza da Papa Leone XIV. Con grande piacere comunichiamo che Yasmin El Habibi è stata eletta Sindaco dei Ragazzi e sarà affiancata da Petra Ciripicchi Meloni (Vicesindaco) e Giulia Cordiali (Assessore). Yasmin, che subentra a Viola Ornelli, resterà in carica per un anno e fre - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.