Il Franco Corelli Award va al tenore americano Gregory Kunde

Il Franco Corelli Award è stato assegnato al tenore Gregory Kunde, nato negli Stati Uniti nel 1954. La premiazione è avvenuta ad Ancona, con il patrocinio del Comune e della Fondazione Teatro delle Muse. Questo riconoscimento celebra l’eccellenza nel campo dell’opera lirica e valorizza la carriera di un artista di rilievo internazionale.

ANCONA – Comune di Ancona e Fondazione Teatro delle Muse hanno conferito il Franco Corelli Award al grande tenore Gregory Kunde, artista statunitense nato nel 1954. La cerimonia di consegna si è tenuta martedì 13 gennaio 2026 alle 18 al Ridotto delle Muse.Tra i partecipanti alla serata il sindaco. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Muse, il "Franco Corelli Award" al grande tenore Gregory Kunde Leggi anche: Premio biennale "Franco Corelli award", la giunta approva il disciplinare e le modalità di erogazione del contributo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Si assegna il Franco Corelli Award. Premio al tenore Gregory Kunde; Il premio Franco Corelli Award al tenore Kunde: «Tecnica straordinaria»; Premio biennale Franco Corelli award, la giunta approva il disciplinare e le modalità di erogazione del contributo; Al Teatro delle Muse di Ancona il Franco Corelli Award a Gregory Kunde. Il tenore Gregory Kunde riceve il Premio Corelli alle Muse di Ancona - Ho sentito di recente la registrazione del brano dalla Turandot 'Nessun dorma' eseguito da Franco Corelli e sono rimasto colpito dalla bellezza della su ... ansa.it

