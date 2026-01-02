muse il franco corelli award al grande tenore gregory kunde

Il Teatro delle Muse di Ancona ospiterà martedì 13 alle 18 la cerimonia di consegna del Franco Corelli Award a Gregory Kunde. L’evento, organizzato dal Comune e dalla Fondazione Teatro delle Muse, riconosce il valore artistico del tenore statunitense. Un momento di rilievo per il mondo dell’opera, volto a celebrare la carriera e il talento di un artista di fama internazionale.

Si annuncia un grande evento al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona. E’ qui che martedì 13 (ore 18) il Comune e la Fondazione Teatro delle Muse conferiranno il Franco Corelli Award al grande tenore Gregory Kunde. Il programma prevede un’introduzione del critico musicale Fabio Brisighelli e una conversazione del cantante con il direttore artistico della stagione lirica Vincenzo De Vivo, e la consegna del Premio. La manifestazione si concluderà con un omaggio musicale. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su corelliaward2026.eventbrite.it. Il premio rende omaggio alla figura di Franco Corelli, una delle voci più straordinarie della storia dell’opera, a cui è intitolato il Teatro delle Muse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

