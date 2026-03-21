Il 21 marzo 2026 a Forlì si ricorda un compleanno di Umberto Bossi, figura storica della politica italiana e fondatore della Lega, che ha avuto rapporti e momenti significativi in Romagna. In passato, Bossi ha partecipato a un evento a Castrocaro, cantando in giovane età, e ha mantenuto un legame duraturo con questa regione nel corso degli anni.

Forlì, 21 marzo 2026 – Il ricordo di Umberto Bossi attraversa anche la Romagna, dove il fondatore della Lega ha lasciato tracce significative nel corso degli anni, tra politica e curiosità legate ai suoi esordi. Figura centrale della scena politica italiana dagli anni Ottanta in poi, Bossi è stato il fondatore della Lega Nord e protagonista di una stagione che ha segnato profondamente il dibattito sul federalismo e sull’ autonomia dei territori: la Romagna è stata da questo punto di vista un terreno fertile. Più volte presente anche a Forlì, ha portato nella nostra città i temi e lo stile diretto che lo hanno reso riconoscibile in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Umberto Bossi e il legame con la Romagna: quel compleanno a Forlì e da giovane cantò a Castrocaro

Articoli correlati

Leggi anche: Addio Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, il legame con Lazzate il ricordo di molti militanti

Leggi anche: Le telefonate mattutine di Umberto Bossi e l’intervista con la schiuma da barba

Approfondimenti e contenuti su Umberto Bossi

Temi più discussi: Umberto Bossi è morto, il leader della Lega che ha stravolto la politica italiana; È morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega aveva 84 anni; La Lega ce l'ha duro, come Umberto Bossi ha cambiato il linguaggio politico; Umberto Bossi, morto il fondatore della Lega Nord: aveva 84 anni. La fotostoria.

Il patrimonio di Umberto Bossi, quanto guadagnava il Senatur e a chi va l’ereditàI conti del fondatore della Lega: tra vitalizi e proprietà immobiliari. Le quote della moglie e i lasciti per i figli. Ecco l’eredità ... quifinanza.it

La scelta di Umberto Bossi: l’addio nel monastero di San Giacomo a Pontida. Ecco perché tra storia, mito e ideologiaLo conferma sui social uno dei figli, Renzo: La famiglia, volendo condividere l'ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega, ha deciso che i funerali di Umberto Bossi ... msn.com

Il leader della Lega Matteo Salvini è appena arrivato a Gemonio, in provincia di Varese, nella villa di Umberto Bossi per portare un saluto alla famiglia del fondatore del partito, scomparso a 84 anni. #ANSA facebook

Quando Pizzi pizzicava Umberto Bossi al patto della pajata. Tutte le foto formiche.net/gallerie/umber… x.com