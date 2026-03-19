Addio Umberto Bossi fondatore della Lega Nord il legame con Lazzate il ricordo di molti militanti

Questa sera si è spento all’ospedale di Circolo di Varese Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e figura centrale nel panorama politico italiano. Aveva 84 anni e il suo nome è strettamente legato al movimento politico nato in Lombardia. Molti militanti e cittadini hanno espresso il loro cordoglio, ricordando il legame con il territorio di Lazzate. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca.

Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Un 40enne senza fissa dimora è stato denunciato dai Carabinieri di Seregno: aveva razziato esercizi. Pomeriggio di sangue e disagi alla circolazione ferroviaria vicino alla stazione di Milano Rogoredo, dove. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Addio Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, il legame con Lazzate il ricordo di molti militanti Articoli correlati Giorgetti e la foto con il fondatore della Lega Nord, l’addio a Umberto Bossi(Adnkronos) – Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, posta un foto con Umberto Bossi su X, entrambi sorridenti e giovani. Addio Umberto Bossi, storico fondatore della Lega Nord: l’annuncioÈ una di quelle notizie che, quando rimbalza in serata, fa abbassare la voce anche a chi dice di non interessarsi più di politica. Tutti gli aggiornamenti su Addio Umberto Bossi Temi più discussi: Addio a Umberto Bossi, il Senatùr che cambiò la politica italiana; Umberto Bossi morto, le reazioni. Tajani: Piango la sua scomparsa, Zaia: Tutto il Paese deve dirgli grazie; Champions League: ritorni decisivi tra sogni di rimonta e sfide ancora aperte. È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatùr'Il popolo della Lega Nord piange Umberto Bossi, il fondatore della Lega e l'uomo che ha portato avanti le istanze federaliste e secessioniste della Padania. Il decesso all'ospedale di Circolo di Vares ... msn.com Addio a Umberto Bossi, il Senatur fondatore della Lega NordAveva 84 anni, paladino dell'autonomia e del federalismo, ha segnato 40 anni di storia repubblicana italiana anche con la veemenza del suo linguaggio ... huffingtonpost.it Addio a Umberto Bossi: muore il fondatore della Lega, aveva 84 anni - facebook.com facebook Addio a Umberto Bossi: morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord x.com