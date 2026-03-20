Le telefonate mattutine di Umberto Bossi sono al centro di nuove rivelazioni, insieme a un episodio particolare: un’intervista in cui compare una schiuma da barba. Nessuno chiamava mai Bossi per nome, si limitava a usare titoli come Capo o Segretario con la maiuscola. Questi dettagli emergono in un contesto di indagini e testimonianze ufficiali.

Chiamava dall’auto per parlare della prima pagina. E la telefonata finiva spesso con la frase «tu, di politica, non capisci un cazzo» Nessuno lo chiamava mai per nome. Era il Capo con la “c” maiuscola o il Segretario con la “s” maiuscola. A metà anni Novanta si può dire che la sua casa fosse in via Bellerio. Viveva all’ultimo piano della grande palazzina gialla, in fondo a una strada senza uscita. Davanti lo stradone che divide Affori da Niguarda, due quartieri popolari verso la Comasina, il regno, del bandito Renato Vallanzasca. La storica sede della Lega in via Bellerio era una ex sede di uffici, un tempo di qualche azienda che già in quegli anni aveva cominciato ad abbandonare la periferia milanese. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Le telefonate mattutine di Umberto Bossi e l’intervista con la schiuma da barba

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