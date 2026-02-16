Infortunio Raspadori c’è lesione! Ufficiale l’esito degli esami e i tempi di recupero Quali partite salta dell’Atalanta

Giovedì, Gianluca Raspadori si è infortunato durante l’allenamento dell’Atalanta, causando preoccupazioni tra tifosi e staff. Gli esami medici hanno confermato una lesione muscolare, che potrebbe tenerlo fuori per diverse settimane. Il giocatore si è fermato dopo aver sentito un dolore intenso durante una seduta tattica, e ora dovrà seguire un percorso di riabilitazione. La sua assenza influenzerà le prossime partite della squadra, tra cui quelle di campionato in programma nelle prossime settimane.

Malen Roma, l’olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall’Aston Villa Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Petardo Audero, 4 anni di DASPO al tifoso nerazzurro! La decisione e la ricostruzione di quanto successo dopo Cremonese Inter Zazzaroni spiazza dopo Inter Juve: «Non tolleriamo i torti che subiamo nel calcio poiché siamo spesso costretti a mangiar me**a nella vita di tutti i giorni!» Juventus, il discorso di Spalletti alla squadra dopo l’Inter. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Raspadori, c’è lesione! Ufficiale l’esito degli esami e i tempi di recupero. Quali partite salta dell’Atalanta Infortunio Dovbyk, l’esito degli esami dopo lo stop in Lecce Roma: c’è lesione! I tempi di recupero Dopo l’infortunio occorso a Dovbyk durante la partita tra Lecce e Roma, sono stati comunicati gli esiti degli esami medici. Infortunio Calhanoglu, l’esito degli esami e i tempi di recupero per il centrocampista Calhanoglu ha subito un infortunio che ha richiesto esami diagnostici per valutare l’entità del problema. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Infortunio Raspadori, c'è stiramento al flessore: quante partite salta e quando rientra in campo; Atalanta, risentimento muscolare per Raspadori; Atalanta, infortunio a Raspadori: l'attaccante lascia il campo per un problema muscolare; Fantacalcio, brutte notizie per l’Atalanta: Raspadori ko a Roma, a rischio la nazionale?. Infortunio Raspadori, c’è stiramento al flessore: quante partite salta e quando rientra in campoGiacomo Raspadori si è infortunato nel finale di Lazio-Atalanta per un problema muscolare: stiramento del flessore, l'esito dei successivi esami strumentali ... fanpage.it Atalanta, si fa male Raspadori: l'infortunio e quali partite saltaIl nuovo attaccante della Dea si è fatto male nel match contro la Lazio. L'ex Napoli resterà fuori per un po', saltando anche un big ... tuttosport.com Infortunio Raspadori, c’è stiramento al flessore - facebook.com facebook Atalanta, infortunio muscolare per Raspadori: martedì c'è il Borussia Dortmund #SkySport #Atalanta #Raspadori x.com