È ufficiale salta Roma-Milan | a rischio anche per il Napoli

La partita Roma-Milan è stata ufficialmente rinviata, con il rischio che anche Napoli possa essere coinvolto. La squadra di Spalletti sta affrontando problemi difensivi, mentre la situazione di Conte in vista di Juventus-Napoli appare ancora più complessa. Con il campionato in corso, le tensioni e le incognite continuano a influenzare gli incontri e le strategie delle squadre. La 22ª giornata si avvicina, portando nuove sfide e incertezze.

Il tecnico perde i pezzi nel reparto arretrato. Ma sta messo decisamente peggio Conte in vista di Juve-Napoli Non è ancora finita la 21esima, che si è già proiettati alla 22esima. Del resto la prossima giornata di Serie A sarà un crocevia importante per Scudetto e zona Champions. L’ Inter avrà la possibilità di allungare ulteriormente in testa alla classifica, considerato che affronterà il Pisa al Meazza e che domenica ci saranno Juve-Napoli (ore 18) e Roma-Milan (ore 20.45). Scatta l’allarme per Roma-Milan: due difensori a rischio (AnsaFoto) – Calciomercato.it Conte è davvero nei guai: il tecnico azzurro ha perso altri due titolarissimi come Politano e Rrahmani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

