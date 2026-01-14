Orban | la realtà sta bussando alle porte di Bruxelles

Orban ha recentemente affermato che la realtà sta facendo il suo ingresso a Bruxelles, sottolineando le sfide legate ai prestiti concessi dall’UE all’Ucraina. Secondo il leader ungherese, chi pensa che questi fondi possano essere facilmente rimborsati ignora le complessità della situazione. La discussione evidenzia le tensioni e le preoccupazioni sul futuro finanziario e politico delle decisioni europee in un contesto di instabilità.

