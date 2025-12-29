Roma travolgente Genoa ko | l’Olimpico ritrova De Rossi da avversario

All’Olimpico, Roma e Genoa si sono affrontate in una partita che ha richiamato ricordi e emozioni profonde. La presenza di De Rossi, ora in veste di avversario, ha aggiunto un ulteriore livello di significato a questa sfida di Serie A. Un incontro che ha saputo mescolare passione e tensione, offrendo un momento importante nel calendario calcistico della stagione.

Non poteva essere una partita qualunque e infatti non lo è stata. All'Olimpico, la Serie A ha messo in scena una sfida carica di incroci emotivi e di significati profondi. La Roma ha battuto il Genoa 3-1, archiviando il match già nella prima mezz'ora e trasformando il ritorno di Daniele De Rossi all'Olimpico in una serata amara sul piano sportivo. Il risultato finale racconta una gara a senso unico, almeno fino a quando la Roma ha deciso di alzare il piede dall'acceleratore. Con questi tre punti, i giallorossi superano la Juventus e si prendono il quarto posto in classifica a quota 33, confermando il momento positivo.

Dominio della Roma contro il Genoa del grande ex De Rossi: all'OIimpico finisce 3-1 - Succede tutto nel primo tempo all’Olimpico, con i giallorossi che ... gds.it

Roma, basta un tempo per sconfiggere il Genoa: 3-1 e De Rossi ko alla prima da avversario all'Olimpico, Gasperini torna quarto e a -3 dalla vetta - Una sfida dal sapore speciale per Daniele De Rossi che per la prima volta affronterà da avversario la Roma. calciomercato.com

