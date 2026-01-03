Tutte le edicole aperte domani in città
Ecco la lista delle edicole aperte domani in città. Di seguito, una mappa dettagliata che indica, quartiere per quartiere, le rivendite disponibili durante la giornata festiva. Una guida utile per trovare facilmente un punto vendita aperto e acquistare quotidiani e riviste senza difficoltà.
Di seguito la mappa, quartiere per quartiere, delle edicole che saranno aperte anche domani, giornata festiva. Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service Srl – Aeroporto;. Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso Alessandra;. piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita;. piazza Dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri;. piazza Dei Tribunali 2, Dali;. piazza Maggiore 22-A, Palazzi Alessandro;. piazza Medaglie D’Oro – FS, Frabetti;. piazza Medaglie D’Oro 2, Ares;. piazza M. Minghetti 1, Edicola Calderini;. piazza dell’Unità 1, Bertoncello Laura;. piazza A. Volta 5, Fornari Graziano.. Piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi;. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
