Tutte le edicole aperte domani sotto le Torri
Ecco l’elenco delle edicole aperte domani, giorno festivo, nelle diverse zone della città. Una guida semplice e aggiornata per trovare facilmente i punti vendita disponibili sotto le Torri, garantendo continuità e servizio anche nei giorni di festa.
Ecco l’elenco delle edicole che saranno aperte nei vari quartieri della città anche domani, giorno festivo. Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service S.r.l. – Aeroporto; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso A.; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza Dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza Dei Tribunali 2, Dali; piazza Medaglie D’Oro, Frabetti; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares; piazza M. Minghetti 1, Edicola Calderini; piazza dell’Unità 1, Bertoncello Laura; piazza A. Volta 5, Fornari Graziano; piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi; Strada Maggiore 32-A, Sdt; via A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
