Vannacci rompe le righe il generale molla Salvini e salta giù dal Carroccio | pronto il suo nuovo partito Matteo lo attacca sui social E ora la Lega rischia di sparire in Toscana

Il generale Vannacci lascia la Lega e si mette in proprio. Dopo aver rotto con Salvini, prepara un nuovo partito e si allontana definitivamente dal Carroccio. Matteo Salvini, nel frattempo, non perde tempo e lo attacca sui social. La scena politica toscana si fa ancora più incerta, con molti che temono che la Lega possa sparire nella regione.

Tra le sue tante relazioni lampo, Matteo Salvini potrà ora aggiungere anche il matrimonio con il generale fan della X Mas, Roberto Vannacci. Una relazione durata meno di due anni. Dopo mesi di tira e molla – come in ogni relazione che si rispetti – ieri è arrivato lo strappo ufficiale tra l’ex militare e la Lega. La “dichiarazione di indipendenza” di Vannacci. “Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci”, ha marzialmente dichiarato Vannacci, eletto eurodeputato del Carroccio con 500mila preferenze, che, in attesa di concentrarsi sul suo nuovo partito Futuro nazionale (aveva depositato il simbolo il 24 gennaio), a Strasburgo confluirà nel gruppo misto, visto che i Patrioti hanno votato all’unanimità per la sua espulsione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

