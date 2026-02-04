La Serie A torna a guardare ai giovani. Tra stadi pieni e squadre che cercano di rilanciare i loro talenti, si vedono sempre più spesso nomi come Bernasconi e Pisilli, ragazzi che stanno trovando spazio in campionato. La tendenza non riguarda solo i grandi club, ma anche le società più piccole, pronte a puntare sui giovani per costruire il futuro. La ripresa del campionato segna un nuovo passo per i calciatori italiani in cerca di chance.

Fateci caso. Tra una marea di nomi nuovi, spesso sconosciuti, nel nostro calcio stanno emergendo dei giovani cresciuti nei vivai della Serie A. L'ultimo caso virtuoso è quello di Antonio Vergara, lo scugnizzo del Napoli emerso dopo anni in giro per le serie minori. Ma sono anche i giorni in cui nel Bruges sta brillando la stellina di Filip Stankovic, il figlio d'arte in gol per la prima volta in Champions e destinato a tornare alla base nerazzurra. Due storie emblematiche, la prova che gli stage in prestito fanno bene a chi ha bisogno di fare esperienza. E soprattutto confermano una tendenza per ora quasi impercettibile, ma benaugurante: i nostri club ricominciano a puntare sui loro giovani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo Vergara: da Bernasconi a Pisilli, la Serie A ricomincia a puntare sui giovani

