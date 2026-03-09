Borse oggi 9 marzo | Il petrolio supera i 100 dollari | record dal 2022 Tokyo affonda a -5,20% La diretta

Oggi la Borsa di Tokyo ha registrato un calo del 5,20%, segnando la perdita più ampia dall'aprile 2022, mentre il prezzo del petrolio ha superato i 100 dollari, raggiungendo un massimo dal 2022. La giornata è stata caratterizzata da forte volatilità, con gli investitori preoccupati per un possibile aumento delle tensioni nel Medio Oriente. La situazione ha influenzato i mercati finanziari e le quotazioni delle materie prime.

Nuova bufera sulle principali borse di Asia e Pacifico a seguito della nomina del figlio di Khamenei come guida suprema dell'Iran che lascia presagire una durata lunga del conflitto. Tokyo cede il 5,2%, Shanghai appare più cauta con un calo dello 0,67%, Taiwan lascia sul campo il 4,43%, Seul il 5,96% e Sidney il 2,85%. Ancora aperte ma ugualmente in rosso Hong Kong (-1,78%), Mumbai (-2,44%) e Singapore (-2,25%). Pesanti i future sull'Europa e sugli Usa, in calo mediamente di oltre il 2,25% i primi e di circa l'1,5% i secondi. I maggiori cali a Tokyo si registrano nel settore dei semiconduttori da Advantest (-11%) a Sico (-9,54%).