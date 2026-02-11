Turismo numeri record Vetrina Bit con Tamberi | Fiero delle mie Marche

Le Marche chiudono una stagione da record nel turismo. Sono quasi 12 milioni le presenze registrate, con 2,9 milioni di arrivi. Rispetto al 2019, gli stranieri sono più che raddoppiati, segnando un netto miglioramento rispetto al periodo pre-pandemia. Tamberi si presenta alla Bit di Milano e si dice fiero della sua regione.

Sfiorati i 12 milioni di presenze e arrivi a quota 2,9 milioni. Raddoppiano gli stranieri sul 2019, il cosiddetto "anno target" (pre-pandemia). Numeri di un 2025 che, per dirla con parole del presidente Francesco Acquaroli, sanciscono "un nuovo anno da record per il turismo nella regione" e fanno delle Marche un territorio "che piace, accoglie e sa farsi scegliere". Dati su presenze e arrivi, ma anche traiettorie di sviluppo e obiettivi di breve e lungo periodo sono stati presentati ieri alla Borsa internazionale del turismo (BIT) di Milano. Con Acquaroli, anche la leggenda del salto in alto e testimonial delle Marche, Gianmarco Tamberi, che "ringraziamo" per averci "dato una grande spinta e che continua a farlo rivendicando la sua origine marchigiana, mentre gira tutto il mondo: per noi questo è sempre un grande orgoglio e anche un grande onore", ha detto il governatore di Gimbo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 2025 si chiude con numeri storici per il turismo nelle Marche.

Gianmarco Tamberi si gode il successo e parla delle Marche come di un vero paradiso.

