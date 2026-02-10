Turismo Marche al top | 2025 da record con Tamberi ambasciatore del territorio e crescita costante degli arrivi

Il 2025 si chiude con numeri storici per il turismo nelle Marche. La regione ha registrato un aumento costante di arrivi, superando tutte le previsioni. Tamberi, l’atleta, diventa anche ambasciatore del territorio, contribuendo a far conoscere meglio questa zona d’Italia. La crescita continua e le Marche si consolidano come meta preferita di visitatori italiani e stranieri.

Ancona, 10 febbraio 2026 – Un 2025 da record per il turismo nelle Marche, con numeri che superano ogni aspettativa e confermano la regione come destinazione sempre più apprezzata sia a livello nazionale che internazionale. Il campione olimpico e mondiale di salto in alto, Gianmarco Tamberi, ha ribadito il suo legame con il territorio marchigiano durante la sua partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit) di Milano, sottolineando come la regione rappresenti un vero e proprio paradiso. Gianmarco Tamberi, volto noto dello sport italiano e orgoglio marchigiano, ha espresso con entusiasmo il suo attaccamento alla regione d’origine.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Marche Turismo

Gianmarco Tamberi si gode il successo e parla delle Marche come di un vero paradiso.

Ultime notizie su Marche Turismo

