Bari | inizia il Bif&st Diciassettesima edizione

Sabato 21 marzo ha preso il via a Bari la diciassettesima edizione del BIF&ST, il festival internazionale dedicato al cinema e alla televisione. La manifestazione si svolge nella città pugliese e si concluderà il 28 marzo. La Regione Puglia ha diffuso un comunicato ufficiale per annunciare l'inizio dell'evento, che coinvolge numerosi professionisti del settore.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Comincia sabato 21 marzo la diciassettesima edizione del BIF&ST – Bari International Film&TV Festival, in programma nel capoluogo pugliese fino al 28 marzo 2026. La cerimonia di apertura si terrà al Teatro Petruzzelli di Bari, a partire dalle ore 20.30, alla presenza del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. Il festival, diretto dal giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi e prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission, con presidente Anna Maria Tosto e direttore Antonio Parente, si aprirà con l’anteprima di Il Dio dell’amore, nuova commedia sull’amore contemporaneo diretta da Francesco Lagi, film di apertura presentato all’interno della sezione Rosso di sera (ore 20. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari: inizia il Bif&st Diciassettesima edizione Articoli correlati Bif&st a Bari: 12 film, Iran e Zalone al Bif&stLa città di Bari si prepara ad accogliere dal 21 al 28 marzo la XVII edizione del Bif&st, un evento che trasforma il capoluogo pugliese in una... And the Oscar goes to… Bari: alla scoperta del Bif&st 2026È Claudia Cardinale, bellissima e a piedi nudi in La ragazza con la valigia di Valerio Zurlini, l’immagine sul manifesto ufficiale della 17esima... Contenuti utili per approfondire Bari inizia il Bif amp st... Temi più discussi: BIF&ST 2026, al via domani la diciassettesima edizione. Cerimonia d’apertura al Petruzzelli, alle 20.30, con il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro; A Bari torna il Bif&st dal 21 al 28 marzo, ecco il programma del 2026; Al Bif gli scatti d'epoca del cinema italiano del dopoguerra; Bif&st in grande, la 17ma edizione del Bari International Film&Tv Festival in programma dal 21 al 28 marzo. Turismo, a Bari hotel e B&b pieni all’83%: «Il Bif&st incide positivamente»Aprendo il sito di Booking ieri mattina, e cercando un posto in hotel o B&b della città che aderiscono al circuito per la settimana del Bif&st di Bari che inizia oggi ... quotidianodipuglia.it Bari si prepara alla 17ª edizione del Bif&st: cinema, anteprime e grandi ospiti internazionali. La cover della GazzettaIn edicola e online l'inserto speciale dedicato al festival che dal 21 al 28 marzo porta sul palco del Teatro Petruzzelli e del Multicinema Galleria anteprime italiane e internazionali, retrospettive, ... lagazzettadelmezzogiorno.it Referendum, Ranucci da Bari: “Rischi per autonomia magistratura” facebook Bari, 700 mila euro dalla Regione Puglia per il Parco della Rinascita: partono le piantumazioni nell’ex Fibronit - News x.com