Rubio passa un biglietto privato a Trump e lui lo legge ad alta voce | imbarazzo alla Casa Bianca – Video

Durante un incontro con i dirigenti delle principali compagnie petrolifere americane, si sono verificati momenti di imbarazzo alla Casa Bianca. Donald Trump ha letto ad alta voce un biglietto privato passato da Rubio, suscitando sorpresa tra i presenti. L’evento è collegato alle recenti azioni di Trump in Venezuela e ha attirato l’attenzione sui rapporti tra politica ed economia nel settore energetico.

Momenti di imbarazzo alla Casa Bianca durante un incontro con i dirigenti delle compagnie petrolifere americane, tra cui Exxon, Chevron, Shell e altre, dopo l'azione di Donald Trump in Venezuela. Il presidente americano riceve da Marco Rubio un bigliettino, che doveva essere privato, ma decide di leggerlo ad alta voce, tra l'incredulità dei presenti. "Torna alla Chevron, vogliono discutere di una cosa", legge Trump mentre Rubio lo osserva basito. "C'era una domanda, signor presidente?", chiede quindi confuso il rappresentante della Chevron a Trump. Il presidente si rivolge quindi a Rubio chiedendogli di "andare avanti".

