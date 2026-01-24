Trump e un pinguino alla conquista della Groenlandia | la gaffe virale della Casa Bianca

Una recente immagine virale mostra Donald Trump accompagnato da un pinguino che brandisce una bandiera americana, mentre si spostano su un paesaggio ghiacciato verso le montagne della Groenlandia. Questa scena, dal tono surreale e ironico, ha attirato l’attenzione sui social, suscitando commenti e riflessioni su temi legati alla geopolitica e alla cultura pop. Un’immagine che, attraverso la sua semplicità, invita a considerare con chiarezza e sobrietà le rappresentazioni mediatiche

L’immagine, di per sé, è già surreale: Donald Trump che cammina a fianco di un pinguino che a sua volta ha in mano la bandiera americana, mentre entrambi camminano su un manto di neve e si dirigono verso le montagne ghiacciate sulle quali è issata bandiera della Groenlandia. Ma è ancora più surreale che l’immagine, creata con l’intelligenza artificiale, sia quella di un post pubblicata sul profilo social della Casa Bianca, accompagnata da tre parole. “Embrace the penguin”, abbraccia il pinguino. Un’idea tratta dal documentario del 2007 ‘ Encounters at the end of the world ’ di Werner Herzog, che immortala anche un pinguino che si allontana dal gruppo da solo in direzione contraria alla vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trump e un pinguino alla conquista della Groenlandia, ironia del webRecentemente, un’immagine creata dall’intelligenza artificiale ha fatto il giro del web, mostrando Donald Trump e un pinguino che, insieme, si dirigono verso le montagne ghiacciate della Groenlandia.

Trump, la Groenlandia e la foto col pinguino: stavolta la Casa Bianca steccaRecentemente, Donald Trump ha utilizzato l’intelligenza artificiale per generare immagini suggestive, ma questa volta la Casa Bianca ha incontrato delle difficoltà nel risultato.

