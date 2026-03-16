Nel Medio Oriente, le operazioni di Israele nel sud del Libano sono aumentate, mentre l’ex presidente degli Stati Uniti ha minacciato la Nato e ha chiesto l’intervento della Cina per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz. La situazione si sta rapidamente aggravando, con tensioni che coinvolgono diverse nazioni e territori della regione.

Escalation in Medio Oriente: Israele interviene nel sud del Libano, Trump minaccia conseguenze per la Nato e sollecita l’aiuto della Cina per la sicurezza dello Stretto di Hormuz.. La tensione in Medio Oriente continua a crescere con il coinvolgimento diretto di Israele, Stati Uniti e Iran, mentre la comunità internazionale cerca di evitare un’escalation più ampia. Le forze israeliane hanno avviato operazioni terrestri mirate nel sud del Libano contro Hezbollah, con l’obiettivo di smantellare infrastrutture ritenute terroristiche e rafforzare gli avamposti difensivi nella regione. Contemporaneamente, raid aerei nella periferia sud di Beirut e il lancio di missili su veicoli civili ad Abu Dhabi hanno causato vittime e ingenti danni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Medio Oriente, crisi in escalation: Israele intensifica le operazioni e Trump avverte la Nato

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