Iran nuova ondata di missili contro Israele  attacchi in Arabia Emirati e Kuwait Trump | valuto ridimensionamento dell' operazione

L'Iran ha lanciato una nuova serie di missili contro Israele, mentre si registrano attacchi in Arabia, Emirati e Kuwait. Le operazioni militari iraniane si susseguono nel Golfo, coinvolgendo diverse nazioni della regione. Nel frattempo, il governo americano sta valutando un possibile ridimensionamento delle proprie azioni militari nella zona. La situazione si mantiene tesa con sviluppi ancora in evoluzione.

«Il post completo di Donald Trump su Truth, pubblicato poco dopo le 22, ora italiana, di venerdì 20 marzo. Siamo molto vicini a raggiungere i nostri obiettivi mentre valutiamo la possibilità di concludere i nostri grandi sforzi militari in Medio Oriente in relazione al regime terroristico dell’Iran:1 Degradare completamente la capacità missilistica iraniana, i lanciatori e tutto ciò che li riguarda. 2 Distruggere la base industriale della difesa dell’Iran. 3 Eliminare la loro marina e la loro aviazione, comprese le armi antiaeree. 4 Non permettere mai all’Iran di avvicinarsi anche solo lontanamente a una capacità nucleare, ed essere sempre in una posizione tale per cui gli Stati Uniti possano reagire rapidamente e con forza a una simile eventualità, qualora si verificasse. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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