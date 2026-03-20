Iran Trump | Valuto il ridimensionamento dell' operazione Ma invia 2.500 marines e insulta gli alleati Londra dà l' ok per le basi
L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di valutare il ridimensionamento di un'operazione militare in Iran, mentre ha inviato 2.500 marines. Durante le sue dichiarazioni ha rivolto insulti agli alleati. Nel frattempo, il Regno Unito ha autorizzato l'uso delle proprie basi militari, e anche Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone hanno confermato la loro disponibilità a contribuire a un piano militare.
Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello stretto di Hormuz, chiuso in parte dall'Iran in risposta agli attacchi di Usa e Israele. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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