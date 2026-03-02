Referendum tutte le giravolte dei sostenitori del No Le considerazioni del prof Carinci

Recentemente, durante un confronto con Corrado Augias, Massimo D’Alema ha espresso opinioni contrastanti sul referendum, evidenziando diverse posizioni dei sostenitori del No. I commenti si sono susseguiti con toni decisi, senza lasciar spazio a margini di ambiguità. Le dichiarazioni sono state pubblicate in vari mezzi di comunicazione, attirando l’attenzione di analisti e osservatori politici. Il professore Carinci ha commentato le varie giravolte dei sostenitori del No.

Il cammino della separazione delle carriere è cominciato da lontano, già ce ne è traccia nella Costituzione originaria, laddove riserva alla sola legge ordinaria la garanzia a favore della magistratura inquirente, per finire alfine consacrata nel recente art. 111 della Costituzione su quel giusto processo, vanto di ogni Paese occidentale, fondato sulla netta separazione fra procuratore e giudice. L'opinione del prof. Franco Carinci Non c'è male rispetto alla conclamata divisione dei poteri, anche se a stare alla lettera la magistratura non è un potere, ma un ordine, in quanto non legittimata dal consenso elettorale; ultima tappa di quella...