Dall’antifascismo al trumpismo quando la polemica cambia bersaglio Il commento del prof Carinci

Il professor Carinci critica la tendenza a spostare l’attenzione dall’antifascismo al trumpismo, evidenziando come le accuse si siano spostate da Meloni alla polarizzazione politica. La polemica nasce dalla percezione di una doppia morale nel giudizio pubblico, che spesso si concentra su simboli e dichiarazioni piuttosto che su azioni concrete. Questa dinamica modifica il modo di affrontare i temi politici, lasciando spazio a nuove controversie. La discussione si concentra ora sulle reali conseguenze delle scelte politiche.

Non è più tempo di accusare Meloni per una ascendenza fascista sulla base della sua ritrosia a dichiararsi antifascista; una pretesa che sarebbe stata per lo meno paritaria se al tempo stesso si fosse richiesto alla Schlein di confessarsi anticomunista. Il che avrebbe prodotto scandalo per la massa sullo stesso piano di fascismo e comunismo, essendo questo ultimo il genoma stesso di quel PCI nato dalla scissione di Livorno, mai formalmente sconfessato, anche se oggi appare fin troppo facile iniziare la storia da Berlinguer, lasciandosi alle spalle il Migliore, con tutte le feroci battaglie condotte contro il piano Marshall, la Nato, la nascente Comunità europea, cioè l'Italia del futuro.

