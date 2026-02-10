Rai nella tempesta dopo la bufera-Petrecca a rischio i diritti tv delle Atp Finals | Mediaset vicino alla firma

La Rai si trova in una situazione difficile, con i diritti tv delle Atp Finals a rischio. Mentre si continua a discutere delle gaffe di Paolo Petrecca durante le Olimpiadi Milano-Cortina, Mediaset si avvicina a un accordo per trasmettere l’evento. La tensione tra le due emittenti cresce, e il futuro delle trasmissioni sportive della Rai resta incerto.

Sportivamente parlando, non una bella stagione per la Rai. Mentre si continua a discutere di Paolo Petrecca e delle numerose e gravi gaffe commesse dal direttore di RaiSport durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, in Rai aleggia un'ombra, o forse meglio dire lo spettro se.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Mediaset si prepara a trasmettere le ATP Finals al posto della Rai.

La Rai perde i diritti televisivi delle Atp Finals.

Responsabile Sport nel mirino Una diretta piena di gravi errori accende la miccia: la Rai finisce nella tempestaLe ripetute e gigantesche gaffe in diretta durante la cerimonia d'apertura olimpica hanno acceso una dura contestazione interna alla Rai, con sciopero annunciato, servizi non più firmati e un caso che ... bluewin.ch

Paolo Petrecca fermato dalla Rai dopo le gaffePaolo Petrecca convocato d'urgenza a Roma dall'AD Rossi dopo le polemiche sulla diretta. Rischia di perdere la conduzione della cerimonia di chiusura del 22 febbraio. msn.com

