Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto accese accuse agli alleati, definendoli codardi e affermando che senza il suo paese la NATO sarebbe solo una tigre di carta. Ha anche parlato di ridurre le operazioni in Iran, sottolineando che gli obiettivi sono vicini. Inoltre, ha respinto la richiesta di aiuto di Kiev e le proposte di Mosca.

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTENEW YORK «A un certo punto, si aprirà da solo», ha detto ieri Donald Trump ai giornalisti a proposito dello Stretto di Hormuz. «Non voglio un cessate il fuoco — aveva aggiunto prima di prendere l’elicottero per lasciare la Casa Bianca nel weekend — Non vuoi il cessate il fuoco quando stai letteralmente annientando l’altra parte». Poco dopo, in un post sul suo social Truth, il presidente americano ha affermato però che sta «prendendo in considerazione di ridurre gradualmente gli sforzi militari in Medio Oriente» visto che gli obiettivi sono «vicini ad essere raggiunti». Trump ha aggiunto che lo Stretto di... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump agli alleati: «Siete codardi. Senza di noi la Nato è una tigre di carta». L'idea di ridurre le operazioni in Iran

Articoli correlati

Iran, Trump contro i partner: “Nato senza Usa è tigre di carta”. Teheran minaccia mete turisticheL'inquilino della Casa Bianca dà dei "codardi" gli alleati per non aver voluto mandare navi militari nello Stretto di Hormuz e contribuire alla sua...

Guerra Iran, Trump: “Nato codarda, tigre di carta”. L’Alleanza lascia l’Iraq. Teheran minaccia le mete turisticheLa guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una fase sempre più ampia e instabile.

Aggiornamenti e notizie su Trump agli alleati Siete codardi Senza...

Temi più discussi: Trump agli alleati: Siete codardi. Senza di noi la Nato è una tigre di carta. L'idea di ridurre le operazioni in Iran; Alleati codardi su Hormuz, ce ne ricorderemo. Senza Usa siete una tigre di carta. L'ira di Trump sulla Nato; Trump agli alleati Nato: Codardi. Londra concede le basi per i raid in Iran; Trump chiede agli alleati un intervento nello stretto di Hormuz.

Trump contro la Nato: «Codardi, senza di noi siete una tigre di carta». Navi e 8mila marines verso il Medio Oriente: cosa sta succedendoSale la tensione internazionale mentre Donald Trump attacca duramente gli alleati della Nato e gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza militare in ... msn.com

«Alleati codardi su Hormuz, ce ne ricorderemo. Senza Usa siete una tigre di carta». L'ira di Trump sulla NatoDonald Trump alza ulteriormente i toni sul fronte iraniano e se la prende apertamente con gli alleati della Nato, accusati di non aver ... msn.com

Donald Trump rafforza la presenza militare americana in Medio Oriente e sferra un nuovo pesante attacco contro la Nato colpevole di non aiutare gli Stati Uniti in Iran. E' "codarda" e "senza di noi" non è altro che una "tigre di carta", ha tuonato su Truth puntand facebook